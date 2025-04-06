Anadolu Ajansı 105 yaşında
Kırklareli Kültür ve Turizm Müdürü Veli Şen, Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca ve Kırklareli Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Özgür Tiran, Anadolu Ajansının kuruluşunun 105. yıl dönümünü kutladı.
Kırklareli Kültür ve Turizm Müdürü Veli Şen, Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca ve Kırklareli Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Özgür Tiran, Anadolu Ajansının kuruluşunun 105. yıl dönümünü kutladı.
İl Kültür ve Turizm Müdürü Veli Şen, mesajında Anadolu Ajansının Türkiye'nin dünyadaki sesi niteliğinde olduğunu belirtti.
Anadolu Ajansının Kurtuluş Savaşı'nda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla 6 Nisan 1920'de kurulduğunu anımsatan Şen, AA'nın dünyanın en köklü basın kuruluşlarının başında geldiğini ifade etti.
İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca ise Anadolu Ajansının çok önemli ve başarılı çalışmalara imza attığını kaydetti.
Anadolu Ajansının 105 yıldır tarafsız, doğru ve hızlı habercilik anlayışını sürdürdüğünü belirten Karaca, AA çalışanlarına başarı diledi.
Valilik Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Özgür Tiran da Anadolu Ajansının Türk milletinin Kurtuluş Savaşı'ndaki haklı mücadelesinin dünyaya duyurulması ve kamuoyunun doğru ve eksiksiz şekilde bilgilendirilmesi için Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatlarıyla kurulduğunu hatırlattı.
Tiran, çalışmalarını yakından takip ettiklerini AA'nın Türkiye'nin dünyaya açılan penceresi olduğunu belirtti.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.