Kırklareli'nden kısa kısa
Vize Kaymakamı Kemal Balaban, Roman vatandaşlarla buluştu.
Vize Kaymakamı Kemal Balaban, Roman vatandaşlarla buluştu.
Kaymakam Balaban, Namık Kemal Mahallesi'nde bir kahvehanede gerçekleştirilen etkinlikte, Roman vatandaşlarla bir araya geldi.
Dünya Romanlar Günü'nün kutlu olmasını temenni eden Balaban, Romanların da toplumun önemli bir parçası olduğunu kaydetti.
Balaban daha sonra vatandaşların isteklerini dinledi.
- Roman müzik ve dans gösterisi yapıldı
Vize ilçesinde Dünya Romanlar Günü dolayısıyla roman müzik ve dans gösterisi yapıldı.
Vize Adalet Erez İlkokulunca okulun konferans salonunda gerçekleştirilen etkinliğe Kaymakam Kemal Balaban, İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir, protokol üyeleri ve öğrenciler katıldı.
Etkinlikte, öğrenciler roman müzikleri ve darbuka ritim gösterisinde bulundu. Öğrenciler daha sonra roman dansları oynayıp, şiir okudu.
Kaymakam Balaban, etkinlikte yer alan öğrencileri tebrik etti.
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