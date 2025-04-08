Etkinlikte, öğrenciler roman müzikleri ve darbuka ritim gösterisinde bulundu. Öğrenciler daha sonra roman dansları oynayıp, şiir okudu.

Vize ilçesinde Dünya Romanlar Günü dolayısıyla roman müzik ve dans gösterisi yapıldı.

Dünya Romanlar Günü'nün kutlu olmasını temenni eden Balaban, Romanların da toplumun önemli bir parçası olduğunu kaydetti.

Kaymakam Balaban, Namık Kemal Mahallesi'nde bir kahvehanede gerçekleştirilen etkinlikte, Roman vatandaşlarla bir araya geldi.

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