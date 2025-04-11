Kırklareli'nde izinsiz üretilen 1 milyon 136 bin kutu enerji içeceği ele geçirildi

Kırklareli'nde izinsiz üretilen 1 milyon 136 bin 38 kutu enerji içeceği ele geçirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Şubesi ekipleri, Lüleburgaz ilçesinde bir depoya denetimde bulundu. Denetimde, deponun kayıt belgesi olmadan faaliyet gösterdiği belirlendi.

Depoda, satışa hazır halde, toplatılma idari yaptırım kararı alınmış ürünlerin de aralarında bulunduğu 1 milyon 136 bin 38 kutu enerji içeceği, 1 milyon 179 bin 934 doluma hazır boş kutu, 348 bin hazır etiket ile 15 kilogram ilaç etken maddesi olduğu değerlendirilen toz bulundu.

Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında, enerji içecekleri ve diğer ürünlere el konuldu.

Lüleburgaz Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulması için işletme hakkında tutanak düzenlendi.