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        Kırklareli'nde Turizm Haftası kutlamaları başladı

        Kırklareli'nde Turizm Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 12:05 Güncelleme: 15.04.2025 - 12:46
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        Kırklareli'nde Turizm Haftası kutlamaları başladı
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        Kırklareli'nde Turizm Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

        Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törende İl Kültür ve Turizm Müdürü Veli Şen, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende konuşan Şen, Türkiye'nin turizm açısından çok zengin bir ülke olduğunu söyledi.

        Geçen yıl Türkiye'yi 60 milyondan fazla turistin ziyaret ettiğini anlatan Şen, 5 yıl içerisinde ise Türkiye'yi 100 milyon turistin ziyaret etmesinin beklendiğini kaydetti.

        Kırklareli'nin doğası, tarihi ve kültürünü tanıtmak için çalıştıklarını ifade eden Şen, yerli ve yabancı turistleri kente davet etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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