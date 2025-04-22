Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Edirne ve Kırklareli'nde 29 düzensiz göçmen yakalandı

        Edirne ve Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda giren 29 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 09:08 Güncelleme: 22.04.2025 - 09:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne ve Kırklareli'nde 29 düzensiz göçmen yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Edirne ve Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda giren 29 düzensiz göçmen yakalandı.

        Edirne'de güvenlik güçlerinin düzensiz göçle mücadele çalışmaları sürüyor.

        Ekipler, kent genelindeki denetimlerinde 23 düzensiz göçmeni yakaladı.

        Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

        Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Demircihalil köyü yakınlarında 6 düzensiz göçmeni yakaladı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Biri öldü, diğeri yaralı... Ayrılık tartışması kanlı bitti!
        Biri öldü, diğeri yaralı... Ayrılık tartışması kanlı bitti!
        Kamu işçisinin ücreti eridi
        Kamu işçisinin ücreti eridi
        Kavgadan kaçarken köprüden uçtu!
        Kavgadan kaçarken köprüden uçtu!
        Papa dünya çapında anıldı
        Papa dünya çapında anıldı
        Papa'nın odaları mühürlendi, cenaze töreni ne zaman?
        Papa'nın odaları mühürlendi, cenaze töreni ne zaman?
        Cesetle 10 gün aynı evde! Hamile Elif'i katletti!
        Cesetle 10 gün aynı evde! Hamile Elif'i katletti!
        Altında rekor üstüne rekor
        Altında rekor üstüne rekor
        "Kavga edemiyoruz"
        "Kavga edemiyoruz"
        ABD'den güneş paneline vergi
        ABD'den güneş paneline vergi
        Göz yorgunluğuna karşı 20-20-20 kuralı nedir?
        Göz yorgunluğuna karşı 20-20-20 kuralı nedir?
        5 bölgede sağanak var! Sıcaklıklar artıyor
        5 bölgede sağanak var! Sıcaklıklar artıyor
        Aralıklı oruç mu, akdeniz diyeti mi?
        Aralıklı oruç mu, akdeniz diyeti mi?
        G.Saray için flaş transfer iddiası!
        G.Saray için flaş transfer iddiası!
        Rangers'tan Mourinho'ya kanca!
        Rangers'tan Mourinho'ya kanca!
        Kendisini tabancayla vuran şüpheliyi peşine düşüp yakaladı
        Kendisini tabancayla vuran şüpheliyi peşine düşüp yakaladı
        New Balance, Vans ve Camper'a 'domuz derisi' cezası
        New Balance, Vans ve Camper'a 'domuz derisi' cezası
        Murat Abbas ifadesinde neler anlattı?
        Murat Abbas ifadesinde neler anlattı?
        Üzerine kaya parçası düştü: 5 yaralı
        Üzerine kaya parçası düştü: 5 yaralı
        Bahçeli'den yeni görüntü
        Bahçeli'den yeni görüntü
        Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinde yeni gelişme
        Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinde yeni gelişme

        Benzer Haberler

        İlkbahar yağışlarıyla su seviyesi artan İğneada longozlarındaki Mert Gölü d...
        İlkbahar yağışlarıyla su seviyesi artan İğneada longozlarındaki Mert Gölü d...
        Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranan 22'si hükümlü 45 kişi yakalandı
        Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranan 22'si hükümlü 45 kişi yakalandı
        Kırklareli'nde "Bilim ve Teknoloji Odaklı Genç İnsan Kaynağımız ile Birlikt...
        Kırklareli'nde "Bilim ve Teknoloji Odaklı Genç İnsan Kaynağımız ile Birlikt...
        Kırklareli'nde jandarma ekipleri hava destekli trafik denetimi yaptı
        Kırklareli'nde jandarma ekipleri hava destekli trafik denetimi yaptı
        Kırklareli merkezli 22 ildeki uyuşturucu operasyonu kapsamında 3 zanlı tutu...
        Kırklareli merkezli 22 ildeki uyuşturucu operasyonu kapsamında 3 zanlı tutu...
        Kırklareli merkezli kargo ile uyuşturucu satan şüphelilere operasyonda 3 tu...
        Kırklareli merkezli kargo ile uyuşturucu satan şüphelilere operasyonda 3 tu...