Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nde süs havuzunda elektrik akımına kapılan 4 kişiden 3'ünün tedavisi sürüyor

        Kırklareli'nde çay bahçesindeki süs havuzunda elektrik akımına kapılanlardan biri çocuk 3 kişinin tedavisi sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 09:13 Güncelleme: 23.04.2025 - 09:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli'nde süs havuzunda elektrik akımına kapılan 4 kişiden 3'ünün tedavisi sürüyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kırklareli'nde çay bahçesindeki süs havuzunda elektrik akımına kapılanlardan biri çocuk 3 kişinin tedavisi sürüyor.

        Belediye Başkanı Derya Bulut, Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi devam eden 14 yaşındaki F.D. ile A.M'yi (52) ziyaret etti.

        Yaralıların sağlık durumlarını yakından takip ettiklerini belirten Bulut, "Hem hastalarımızın ifadeleri hem de doktorlarımızdan aldığım bilgiler doğrultusunda genel sağlık durumlarının çok iyi olduğunu görmek hepimizi çok mutlu etti." dedi.

        Bulut, yaralılara "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

        - 3 kişinin tedavisi sürüyor

        Yayla Mahallesi'ndeki Mehmet Akyürek Yayla Parkı'nda 5 yaşındaki M.K, 20 Nisan'da dengesini kaybederek süs havuzuna düşmüş, çocuğu kurtarmak isteyen çevredeki 3 kişi de havuza girerek elektrik akımına kapılmıştı.

        Trakya Elektrik Dağıtım AŞ (TREDAŞ) ekipleri, havuzda yaptığı incelemede, topraklamanın olmadığını tespit etmişti.

        Olayla ilgili gözaltına alınan 5 kişiden işletme sahipleri ve elektrikçilerin aralarında olduğu 4 kişi tutuklanmıştı.

        Hastanede tedavi gören Levent Yüzer, dün taburcu edilmişti.

        Elektrik akımına kapılan çocuğun tedavisi Tekirdağ Şehir Hastanesi'nde, 2 kişinin tedavisi ise Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sürdürülüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun!
        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun!
        Çocuk işçi sayısı artıyor
        Çocuk işçi sayısı artıyor
        ABD-İsrail-İran hattında son durum
        ABD-İsrail-İran hattında son durum
        Baronların hesaplaşmasındaki kilit isim tutuklandı!
        Baronların hesaplaşmasındaki kilit isim tutuklandı!
        Eskişehir'de vahşet! Genç kadını ormanda yakmış!
        Eskişehir'de vahşet! Genç kadını ormanda yakmış!
        Ölümle biten ziyarette kahreden ayrıntı!
        Ölümle biten ziyarette kahreden ayrıntı!
        Su içmenin de doğru zamanları varmış!
        Su içmenin de doğru zamanları varmış!
        Dünyanın en aktif yanardağlarından biri! Yeniden lav püskürttü
        Dünyanın en aktif yanardağlarından biri! Yeniden lav püskürttü
        Kayıp filmler
        Kayıp filmler
        Sağanak yağmur uyarısı! Sıcaklıklar düşüyor
        Sağanak yağmur uyarısı! Sıcaklıklar düşüyor
        Trump: Çin'e vergi yüzde 145'i geçmeyecek
        Trump: Çin'e vergi yüzde 145'i geçmeyecek
        Japonların uzun ve mutlu yaşam sırrı ne?
        Japonların uzun ve mutlu yaşam sırrı ne?
        Katmandu'da sürpriz karşılaşma
        Katmandu'da sürpriz karşılaşma
        Kayıp olarak aranıyordu, yanmış bedeni bulundu
        Kayıp olarak aranıyordu, yanmış bedeni bulundu
        "5. yıldızı takmak istiyoruz ama..."
        "5. yıldızı takmak istiyoruz ama..."
        ATM'den para çekerken öldürülen gencin vurulma anı
        ATM'den para çekerken öldürülen gencin vurulma anı
        "TRT, Aybüke'ye seçenek sundu"
        "TRT, Aybüke'ye seçenek sundu"
        797 yıllık başyapıtta 'kalpli' ahiret mesajı
        797 yıllık başyapıtta 'kalpli' ahiret mesajı
        Kupada ilk finalist Galatasaray!
        Kupada ilk finalist Galatasaray!
        Vatikan'dan Papa paylaşımı
        Vatikan'dan Papa paylaşımı

        Benzer Haberler

        Kırklareli'nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri başl...
        Kırklareli'nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri başl...
        Kırklareli Belediye Başkanı Bulut, Rektör Ak'ı ziyaret etti
        Kırklareli Belediye Başkanı Bulut, Rektör Ak'ı ziyaret etti
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Süs havuzunda 1'i çocuk, 4 kişinin akıma kapılmasına ilişkin 4 kişi tutukla...
        Süs havuzunda 1'i çocuk, 4 kişinin akıma kapılmasına ilişkin 4 kişi tutukla...
        Kırklareli'nde 20 işletme süt sağımında robot kullanıyor
        Kırklareli'nde 20 işletme süt sağımında robot kullanıyor
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa