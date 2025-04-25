Kırklareli Valisi Turan, yağmur ve şükür duasına katıldı

Yağmur ve şükür duaları programlarına katılmaya özen gösterdiklerini anlatan Turan, su ve su kaynaklarının dikkatli kullanılması gerektiğini söyledi.

Vali Turan, bu tür programların düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

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