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        Kırklareli Valisi Turan, yağmur ve şükür duasına katıldı

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, yağmur ve şükür duasına katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 09:11 Güncelleme: 25.04.2025 - 09:11
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        Kırklareli Valisi Turan, yağmur ve şükür duasına katıldı
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        Kırklareli Valisi Uğur Turan, yağmur ve şükür duasına katıldı.

        Kocahıdır köyünde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okundu, şükür namazı kılındı.

        Vali Turan, bu tür programların düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

        Yağmur ve şükür duaları programlarına katılmaya özen gösterdiklerini anlatan Turan, su ve su kaynaklarının dikkatli kullanılması gerektiğini söyledi.

        Konuşmaların ardından vatandaşlara pilav ve ayran ikramında bulunuldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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