Kırklareli Valisi Turan, ziyaretlerde bulundu
Kırklareli Valisi Uğur Turan, Lüleburgaz ilçesinde özel hastaneleri ziyaret etti.
Kırklareli Valisi Uğur Turan, Lüleburgaz ilçesinde özel hastaneleri ziyaret etti.
Hastane yöneticilerinden bilgi alan Turan, sağlık çalışanlarıylada bir araya geldi.
Hastanede tedavi gören vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulunan Turan, sağlık çalışanlarının gece gündüz demeden görevlerinin başında olduğunu söyledi.
Turan, sağlık çalışanlarına teşekkür etti.
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