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        Kırklareli Valisi Turan, ziyaretlerde bulundu

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, Lüleburgaz ilçesinde özel hastaneleri ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2025 - 09:18 Güncelleme: 26.04.2025 - 09:47
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        Kırklareli Valisi Turan, ziyaretlerde bulundu
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        Kırklareli Valisi Uğur Turan, Lüleburgaz ilçesinde özel hastaneleri ziyaret etti.

        Hastane yöneticilerinden bilgi alan Turan, sağlık çalışanlarıylada bir araya geldi.

        Hastanede tedavi gören vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulunan Turan, sağlık çalışanlarının gece gündüz demeden görevlerinin başında olduğunu söyledi.

        Turan, sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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