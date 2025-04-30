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        Kırklareli merkezli kaçak kazı operasyonunda yakalanan 14 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı

        Kırklareli merkezli 3 ilde düzenlenen kaçak kazı operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2025 - 12:09 Güncelleme: 30.04.2025 - 12:09
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        Kırklareli merkezli kaçak kazı operasyonunda yakalanan 14 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı
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        Kırklareli merkezli 3 ilde düzenlenen kaçak kazı operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        İl Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

        Şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, önceki gün Vize ilçesinde sit alanında iş makineleri ve patlayıcı maddeler kullanılarak kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaşmış, Kırklareli, İstanbul ve Tekirdağ'da düzenlenen operasyonda 14 şüpheli gözaltına alınmıştı.

        Adreslerde 2 tabanca, 330 tabanca mühimmatı, 2 altın sikke, 8 dedektör, 125 sayfa define haritası, 13 kilogram patlayıcı madde, 100 metre elektrik kablosu, 4 el yapımı fünye, 2 hilti, 6 alan tarama cihazı, 3 karot makinesi, 3 kamera, 2 telsiz, gaz maskesi ve kazı malzemeleri ele geçirilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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