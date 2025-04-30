Kırklareli merkezli kaçak kazı operasyonunda yakalanan 14 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, önceki gün Vize ilçesinde sit alanında iş makineleri ve patlayıcı maddeler kullanılarak kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaşmış, Kırklareli, İstanbul ve Tekirdağ'da düzenlenen operasyonda 14 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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