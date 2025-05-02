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        Kırklareli Valisi Turan'a ziyaretler

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, Bulgaristan Cumhuriyeti Edirne Başkonsolosu Radoslava Kafedzhıyska ile Türk Anneler Derneği Kırklareli Şubesi Başkanı Hülya Koyuncu'yu makamında kabul etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2025 - 13:35 Güncelleme: 02.05.2025 - 13:37
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        Kırklareli Valisi Turan'a ziyaretler
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        Kırklareli Valisi Uğur Turan, Bulgaristan Cumhuriyeti Edirne Başkonsolosu Radoslava Kafedzhıyska ile Türk Anneler Derneği Kırklareli Şubesi Başkanı Hülya Koyuncu'yu makamında kabul etti.

        Turan, Kafedzhıyska'ya kent hakkında bilgi verdi.

        Komşu iki ülkenin dostluğunun artması için çalıştıklarını ifade eden Turan, Kafedzhıyska'ya görevinde başarılar diledi.

        Kafedzhıyska da vali Turan'a teşekkür etti.

        Turan, daha sonra Türk Anneler Derneği Kırklareli Şubesi Başkanı Koyuncu ile bir araya geldi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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