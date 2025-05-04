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        Kırklareli'nde Ülkü Ocakları program düzenledi

        Kırklareli Ülkü Ocakları Başkanlığınca Milliyetçiler Günü programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2025 - 10:00 Güncelleme: 04.05.2025 - 10:10
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        Kırklareli'nde Ülkü Ocakları program düzenledi
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        Kırklareli Ülkü Ocakları Başkanlığınca Milliyetçiler Günü programı düzenlendi.

        Millet Bahçesi'nde düzenlenen programda mehter takımı gösteri sundu.

        Ardından, Belediye Başkan Yardımcısı Kürşad Yamaner, MHP İl Başkanı Şaban Savaşan ile Ülkü Ocakları Başkanı İbrahim Yücepur konuşma yaptı.

        Konuşmaların ardından programda Alperen Kekilli sahne aldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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