Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nde motosiklet sürücüleri trafik kurallarına dikkati çekti

        Kırklareli'nde motosiklet sürücüleri, Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında trafik kurallarına dikkati çekti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2025 - 13:15 Güncelleme: 04.05.2025 - 13:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli'nde motosiklet sürücüleri trafik kurallarına dikkati çekti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kırklareli'nde motosiklet sürücüleri, Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında trafik kurallarına dikkati çekti.

        Motosiklet sürücüleri "Bir Kural Bir Ömür" eylem planı kapsamında, Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda bir araya geldi.

        Kırklareli Vali Yardımcısı Yusuf Güler, etkinlikte, trafik kazalarının önlenmesi ve can kayıplarının azaltılması amacıyla farkındalık çalışmalarının yapıldığını söyledi.

        İçişleri Bakanlığınca bu yıl mottonun "Bir Kural Bir Ömür" olarak belirlendiğini ifade eden Güler, motosikletlerin de karıştığı trafik kazalarının önlenmesi için mücadele ettiklerini anlattı.

        Güler, "Sizlerin burada gösterdiğiniz bu görüntü bizler için çok çok önemli. Toplum, gençlerimiz, çocuklarımız için çok önemli. Tüm donanımlarınızla, mevzuatlarda istenen tüm gereksinimlerle burada olmanız gerçekten çok önemli." dedi.

        Trafik güvenliğinin ülkenin önemli problemlerinden birisi olduğunu belirten Güler, şunları kaydetti:

        "Her ne kadar farkındalık eğitimlerimiz olsa da bu konuda istenilen düzeyde değiliz. Özellikle bayram zamanlarında çok fazla sayıda insanımızın yollarda vefatlarına tanıklık ediyoruz. Bizler ahlak ve erdem gibi değerlerimizi öncelemedikten sonra bunun altından gelemeyiz. Öncelikle çocuklarımıza ahlaklı olmayı, erdemli olmayı, kurallara uymayı öğretmemiz gerekiyor. Sonrasında başarı zaten kendiliğinden gelecek. Başarıyı öncelediğimiz için bazen bazı değerlerimiz eksik kalıyor. Bu etkinlikle umarım farkındalık yaratmış oluruz. Tüm motosiklet tutkunlarına teşekkür ediyorum."

        İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu ise Türkiye'de yaklaşık 6 milyon motosiklet bulunduğunu belirtti.

        Çamuroğlu, "İlimizde 2023 yılında 15 bin 191 motosiklet denetlenmiş, 2024 yılında 18 bin 464 motosiklet denetlenmiştir. 2025 yılında ise denetim sayımızı maksimum düzeye artırmış bulunmaktayız. İlk 4 ayda denetim sayımız 15 bine ulaşmış bulunmakta." diye konuştu.

        Konuşmaların ardından motosiklet sürücüleri şehir turu atarak, trafik kurallarına dikkati çekti.

        Vali Yardımcısı Elif Canan Tuncer de motosikletle şehir turu attı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Özgür Özel'e tokatlı saldırı
        Özgür Özel'e tokatlı saldırı
        Evlat katili saldırgan!
        Evlat katili saldırgan!
        Sırrı Süreyya Önder'e veda...
        Sırrı Süreyya Önder'e veda...
        Sinemadan siyasete: Sırrı Süreyya Önder
        Sinemadan siyasete: Sırrı Süreyya Önder
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünya İsrail'den büyüktür
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünya İsrail'den büyüktür
        Avrupa'yı etkileyen elektrik kesintisinin nedeni belli oldu mu?
        Avrupa'yı etkileyen elektrik kesintisinin nedeni belli oldu mu?
        "Galatasaray nefes aldırmıyor"
        "Galatasaray nefes aldırmıyor"
        Magandalara ağır ceza yolda
        Magandalara ağır ceza yolda
        Mourinho-Solskjaer rekabeti derbide yaşanacak!
        Mourinho-Solskjaer rekabeti derbide yaşanacak!
        101 ülkeye eşit
        101 ülkeye eşit
        İşte dev derbinin ilk 11'leri!
        İşte dev derbinin ilk 11'leri!
        Ukrayna Ordusu İDA ile SU-30 savaş uçağını düşürdü
        Ukrayna Ordusu İDA ile SU-30 savaş uçağını düşürdü
        Katil kocanın cep telefonu oyunu tutmadı!
        Katil kocanın cep telefonu oyunu tutmadı!
        Victor Osimhen kariyer rekorunu kırdı!
        Victor Osimhen kariyer rekorunu kırdı!
        Sheinbaum Trump'ın asker teklifini kabul etmedi
        Sheinbaum Trump'ın asker teklifini kabul etmedi
        20 saniyelik sarılmanın şaşırtan etkileri
        20 saniyelik sarılmanın şaşırtan etkileri
        Sobadan sızan gaz bir aileyi yok etti
        Sobadan sızan gaz bir aileyi yok etti
        Hangi ülkelerde zorunlu askerlik var?
        Hangi ülkelerde zorunlu askerlik var?
        Dev derbinin kader adamları!
        Dev derbinin kader adamları!
        "Yüksek temposu dinamik kılıyor"
        "Yüksek temposu dinamik kılıyor"

        Benzer Haberler

        Kırklareli Valisi Turan, esnaf ziyaretlerinde bulundu
        Kırklareli Valisi Turan, esnaf ziyaretlerinde bulundu
        Milli okçu Dilara Ecem Deniz'in hedefi dünya şampiyonluğu
        Milli okçu Dilara Ecem Deniz'in hedefi dünya şampiyonluğu
        Trakya'dan geçen ay 189 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi
        Trakya'dan geçen ay 189 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi
        Kırklareli'nde Ülkü Ocakları program düzenledi
        Kırklareli'nde Ülkü Ocakları program düzenledi
        Kırklareli Valisi Turan, yağmur ve şükür duasına katıldı
        Kırklareli Valisi Turan, yağmur ve şükür duasına katıldı
        Kırklareli Belediye Başkanı Bulut, tedavi gören hastaları ziyaret etti
        Kırklareli Belediye Başkanı Bulut, tedavi gören hastaları ziyaret etti