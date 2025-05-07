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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, Kamu Alımlarının Elektronik Ortamda Yapılmasına İlişkin Uygulama Yönetmeliği Eğitim Programı'na katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2025 - 09:15 Güncelleme: 07.05.2025 - 09:15
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Kırklareli Valisi Uğur Turan, Kamu Alımlarının Elektronik Ortamda Yapılmasına İlişkin Uygulama Yönetmeliği Eğitim Programı'na katıldı.

        Vali Turan, Halk Eğitimi Merkezi'ndeki eğitimde, devletin vatandaşlara daha iyi hizmet edebilmesi için çalıştıklarını söyledi.

        Kamuda güler yüzle, azimle, aşk ve şevkle görev yapanlara teşekkür eden Turan, artık kamu kurumlarının tüm alımlarını elektronik ortamda gerçekleştirdiğini ifade etti.

        Konuşmaların ardından Kırklareli Defterdarlığı görevlerince kamu personeline eğitim verildi.

        - Vali Turan, süt ve süt ürünleri üretim tesisini ziyaret etti

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, Lüleburgaz ilçesinde süt ve süt ürünleri tesisini gezdi.

        Turan, Bahçıvan Gıda Üretim Tesisleri'ni ziyaret ederek, Bahçıvan Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan'dan üretim ve faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

        Ziyarette, Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak, Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz ile İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca da yer aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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