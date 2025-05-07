Beldede her alanda çalışmalar yapıldığını ifade eden İn, yol ve kaldırımların onarılıp, beldenin her yerinde bahar temizliği yapıldığını kaydetti.

Babaeski'nin adının başarılarla duyurulmasında emeği geçenlere teşekkür eden Yayla, gençlerin spor ile güçlü yarınlara uzandığını kaydetti.

Babaeski Belediye Başkanı Fırat Yayla, milli karateciler Melek Beren Ersöz ve Aras Tuna Tezel'i makamında kabul etti.

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