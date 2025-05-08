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        Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

        Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 09:14 Güncelleme: 08.05.2025 - 09:14
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        Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı
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        Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Lüleburgaz ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapıldığına dair bilgiye ulaştı.

        Bu bilgi üzerine polis tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde, ruhsatsız tabanca, havalı tabanca ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 15 bin 150 lira ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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