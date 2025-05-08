Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde, ruhsatsız tabanca, havalı tabanca ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 15 bin 150 lira ele geçirildi.

Bu bilgi üzerine polis tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı.

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