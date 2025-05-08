Kırklareli'nde "Kültür Diplomasisi: Kültür Elçisi Olarak Öğrenciler" konferansı düzenlendi

–Kırklareli Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Muharrem Ekşi, son yıllarda uluslararası ilişkilerin toplumların ilgisini çeken bir alan haline geldiğini söyledi.

Ekşi, Kırklareli Üniversitesi Kayalı Kampüsü 2. Merkezi Derslik Salonu’nda düzenlenen “Kültür Diplomasisi: Kültür Elçisi Olarak Öğrenciler” konulu konferansta konuştu.

Uluslararası ilişkiler disiplininin temel düzeyde hukuk bilgisi gerektirdiğini belirten Ekşi, "Uluslararası ilişkilerciler birer hukukçu olmasa da, temel uluslararası hukuk bilgilerine sahip olmalıdır. Hukuk ve uluslararası ilişkiler birbirini tamamlayan alanlardır.” dedi.

Ekşi, Dışişleri Bakanlığı nezdinde, Türkiye’nin uluslararası davalardaki tezlerini İngilizce olarak savunabilecek hukukçulara ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Son yıllarda toplumların sadece temel ihtiyaçlarını karşılamakla kalmayıp, dış politika ve uluslararası gelişmelerle de yakından ilgilendiğine dikkat çeken Ekşi, "Toplumlar artık siyasal bir özne haline geldi. Vatandaşlar kendi ülkelerinin ve dünyanın dış politikasına dair bilgi sahibi olma isteği taşıyor. Bu durum, devletleri de yürüttükleri dış politikaları kamuoyuna anlatmaya yöneltti." diye konuştu.