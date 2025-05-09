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        Yeşilay Genel Başkanı Dinç, Vali Turan'ı ziyaret etti

        Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, Kırklareli Valisi Uğur Turan'ı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 16:36 Güncelleme: 09.05.2025 - 16:59
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        Yeşilay Genel Başkanı Dinç, Vali Turan'ı ziyaret etti
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        Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, Kırklareli Valisi Uğur Turan'ı ziyaret etti.

        Valilik anı defterini imzalayan Dinç, Vali Turan'a Yeşilay'ın çalışmaları hakkında bilgi verdi.

        Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Turan, Yeşilay'ın çalışmalarını yakından takip ettiğini söyledi.

        Ziyarette, Yeşilay Kırklareli Şube Başkanı Aslı Karakahya da yer aldı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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