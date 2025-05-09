Yeşilay Genel Başkanı Dinç, Vali Turan'ı ziyaret etti
Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, Kırklareli Valisi Uğur Turan'ı ziyaret etti.
Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, Kırklareli Valisi Uğur Turan'ı ziyaret etti.
Valilik anı defterini imzalayan Dinç, Vali Turan'a Yeşilay'ın çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Turan, Yeşilay'ın çalışmalarını yakından takip ettiğini söyledi.
Ziyarette, Yeşilay Kırklareli Şube Başkanı Aslı Karakahya da yer aldı.
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