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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Vize Kaymakamı Kemal Balaban, "Aile Yılı" kapsamında ziyaretlerine devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2025 - 11:17 Güncelleme: 18.05.2025 - 11:17
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Vize Kaymakamı Kemal Balaban, "Aile Yılı" kapsamında ziyaretlerine devam ediyor.

        Kaymakam Balaban, ilçede yaşamlarını sürdüren Saliha Özbirge ile Mehmet Serdar Paksa ve ailelerini evlerinde ziyaret etti.

        Ziyaretlerde ailelerle bir süre sohbet eden Balaban, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bu yılın "Aile Yılı" ilan edildiğini anımsatarak aile ziyaretleri gerçekleştirdiklerini belirtti.

        Aile kavramına önem verdiklerini ifade eden Balaban, ziyaretlerde ailelerin isteklerini dinledi.

        - Gıda işletmeleri denetlendi

        Pehlivanköy ilçesinde gıda işletmeleri denetlendi.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, gıda üretim, toplu tüketim ve satış işletmelerinde denetim gerçekleştirdi.

        Ekipler denetimlerde hijyen kuralları, personelin sağlık karneleri ile fiyat etiket kontrollerini yaptı.

        Ürünlerin üretim ve tüketim tarihlerini de kontrol eden ekipler, saklama koşullarını inceledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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