Vize Kaymakamı Kemal Balaban, "Aile Yılı" kapsamında ziyaretlerine devam ediyor.

Kaymakam Balaban, ilçede yaşamlarını sürdüren Saliha Özbirge ile Mehmet Serdar Paksa ve ailelerini evlerinde ziyaret etti.

Ziyaretlerde ailelerle bir süre sohbet eden Balaban, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bu yılın "Aile Yılı" ilan edildiğini anımsatarak aile ziyaretleri gerçekleştirdiklerini belirtti.

Aile kavramına önem verdiklerini ifade eden Balaban, ziyaretlerde ailelerin isteklerini dinledi.

- Gıda işletmeleri denetlendi

Pehlivanköy ilçesinde gıda işletmeleri denetlendi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, gıda üretim, toplu tüketim ve satış işletmelerinde denetim gerçekleştirdi.

Ekipler denetimlerde hijyen kuralları, personelin sağlık karneleri ile fiyat etiket kontrollerini yaptı.

Ürünlerin üretim ve tüketim tarihlerini de kontrol eden ekipler, saklama koşullarını inceledi.