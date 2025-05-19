19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Trakya'da törenlerle kutlanıyor

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi.

Edirne 25 Kasım Stadyumu'nun yanında oluşturulan kortej, bando eşliğinde Saraçlar Caddesi'nden geçerek Atatürk Anıtı'na yürüdü.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Selim Ak ve öğrenciler, anıta çelenk sundu. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Ak, törende yaptığı konuşmada, gençlerin, 19 Mayıs ruhunu benimseyip diri tutarak gelecek nesillere aktarması gerektiğini söyledi.

Törene CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, gaziler ve öğrenciler katıldı.

Kırklareli'nde Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'ndaki törende Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrah Yüksel Babuşcu, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Törene CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu, Milli Eğitim Müdürü Hilal Liliyar Özefsun ile öğrenci ve vatandaşlar katıldı.