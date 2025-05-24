Trakya'nın bereketli topraklarında meşakkatli çeltik mesaisi başladı
ÖZGÜN TİRAN - Türkiye'nin çeltik ambarı olarak bilinen Trakya'da çiftçilerin meşakkatli çeltik ekim mesaisi başladı.
ÖZGÜN TİRAN - Türkiye'nin çeltik ambarı olarak bilinen Trakya'da çiftçilerin meşakkatli çeltik ekim mesaisi başladı.
Yaklaşık bir ay önce tarım alanlarını traktörle süren Trakya çiftçisi, mesaisini sürdürüyor.
İki hafta önce ortalama 5'er dönüm olarak tarım alanlarının etrafını 30 santimetrelik toprakla çeviren çiftçiler, daha sonra bu alanları suyla doldurdu.
Üreticiler bir gün öncesinde şişmesi için suda beklettiği tohumları toprakla buluşturuyor.
Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde yaklaşık 1 aydır tarım alanlarını ekim için hazırlayan çiftçiler, bugünlerde halk arasında "podya" olarak bilinen tohum atma semeriyle tohumları toprakla buluşturuyor.
Anadolu Ajansı
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