Trakya'nın bereketli topraklarında meşakkatli çeltik mesaisi başladı

Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde yaklaşık 1 aydır tarım alanlarını ekim için hazırlayan çiftçiler, bugünlerde halk arasında "podya" olarak bilinen tohum atma semeriyle tohumları toprakla buluşturuyor.

Üreticiler bir gün öncesinde şişmesi için suda beklettiği tohumları toprakla buluşturuyor.

İki hafta önce ortalama 5'er dönüm olarak tarım alanlarının etrafını 30 santimetrelik toprakla çeviren çiftçiler, daha sonra bu alanları suyla doldurdu.

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