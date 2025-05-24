Kırklareli'nde Türk Mutfağı Haftası'nda Girit lezzetleri tanıtıldı

Kırklareli'nin coğrafi işaretli ürünleri ve yöresel yemekleri hakkında 18 sorunun yer aldığı yarışmada, Kırklareli Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencisi Serra Canarslan birinci oldu. Canarslan'a ödül verildi.

Özata, burada karamelize soslu yoğurtlu balkabağı ile domates soslu fıstıklı köfte pişirdi.

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