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        Kırklareli'nde SODAM kursiyerleri YEDAM'ı ziyaret etti

        Kırklareli Sosyal Dayanışma Merkezi (SODAM) kursiyerleri, Yeşilay Danışmanlık Merkezini (YEDAM) ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2025 - 09:12 Güncelleme: 26.05.2025 - 09:12
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        Kırklareli'nde SODAM kursiyerleri YEDAM'ı ziyaret etti
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        Kırklareli Sosyal Dayanışma Merkezi (SODAM) kursiyerleri, Yeşilay Danışmanlık Merkezini (YEDAM) ziyaret etti.

        Merkezi gezen kursiyerlere Yeşilay Kırklareli Şube Başkanı Aslı Karakahya ve görevliler bilgi verdi.

        Karakahya, bağımlılıkla ilgili mücadele çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

        Yeşilayın kapısının herkese açık olduğunu ifade eden Karakahya, YEDAM'ın bağımlılara ve yakınlarına rehabilitasyon hizmeti verildiğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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