Kırklareli'nde SODAM kursiyerleri YEDAM'ı ziyaret etti
Kırklareli Sosyal Dayanışma Merkezi (SODAM) kursiyerleri, Yeşilay Danışmanlık Merkezini (YEDAM) ziyaret etti.
Kırklareli Sosyal Dayanışma Merkezi (SODAM) kursiyerleri, Yeşilay Danışmanlık Merkezini (YEDAM) ziyaret etti.
Merkezi gezen kursiyerlere Yeşilay Kırklareli Şube Başkanı Aslı Karakahya ve görevliler bilgi verdi.
Karakahya, bağımlılıkla ilgili mücadele çalışmalarının sürdüğünü söyledi.
Yeşilayın kapısının herkese açık olduğunu ifade eden Karakahya, YEDAM'ın bağımlılara ve yakınlarına rehabilitasyon hizmeti verildiğini kaydetti.
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