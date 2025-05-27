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        Kırklareli Üniversitesi sağlık turizminde ön plana çıkmaya hazırlanıyor

        Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak, sağlık turizminde Balkan ülkeleri ile iş birliği yapmaya hazırlandıklarını belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 13:14 Güncelleme: 27.05.2025 - 13:14
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        Kırklareli Üniversitesi sağlık turizminde ön plana çıkmaya hazırlanıyor
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        Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak, sağlık turizminde Balkan ülkeleri ile iş birliği yapmaya hazırlandıklarını belirtti.

        Ak, rektörlükte düzenlediği basın toplantısında üniversitenin çalışmaları hakkında bilgi verdi.

        Kısa bir süre önce göreve başladıklarını ifade eden Ak, Tıp Fakültesinin çalışmalarına ağırlık verdiklerini söyledi.

        Çalışmalara sağlık turizmiyle başladıklarını anlatan Ak, "Üniversite olarak artık Balkan ülkelerine açılacağız. Sağlık turizminde Balkan ülkelerine hitap etmek istiyoruz. Balkan ülkeleri ile ortak çalışmalar yapacağız." dedi.

        Ak, gelecekte Asya ülkeleriyle de çalışmalar yapacaklarını kaydetti.

        Halk ile üniversitenin bütünleşmesi için gayret ettiklerini anlatan Ak, güzel işler yapacaklarına inandıklarını belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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