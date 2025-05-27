Kırklareli Üniversitesi sağlık turizminde ön plana çıkmaya hazırlanıyor

Halk ile üniversitenin bütünleşmesi için gayret ettiklerini anlatan Ak, güzel işler yapacaklarına inandıklarını belirtti.

Çalışmalara sağlık turizmiyle başladıklarını anlatan Ak, "Üniversite olarak artık Balkan ülkelerine açılacağız. Sağlık turizminde Balkan ülkelerine hitap etmek istiyoruz. Balkan ülkeleri ile ortak çalışmalar yapacağız." dedi.

Kısa bir süre önce göreve başladıklarını ifade eden Ak, Tıp Fakültesinin çalışmalarına ağırlık verdiklerini söyledi.

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