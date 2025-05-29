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        Vize'de "Vatan ve Kahramanlık Buluşmaları" programı düzenlendi

        Vize ilçesinde "Vatan ve Kahramanlık Buluşmaları" programı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 09:25 Güncelleme: 29.05.2025 - 09:25
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        Vize'de "Vatan ve Kahramanlık Buluşmaları" programı düzenlendi
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        Vize ilçesinde "Vatan ve Kahramanlık Buluşmaları" programı gerçekleştirildi.

        Vize Namık Kemal Ortaokulunda düzenlenen programda, Kaymakam Kemal Balaban ile öğrenciler, 19 Ekim 2011'de Hakkari'nin Çukurca ilçesinde şehit olan Piyade Er Ufuk Bozkurt'un babası Fedai ve kardeşleri Emre ve İsa Bozkurt ile bir araya geldi.

        Kaymakam Balaban, konuşmasında, vatan toprağı uğruna canını feda eden aziz şehitleri ve gazileri rahmet ve minnetle andıklarını söyledi.

        Eğitim çağındaki gençlerin vatan sevgisi, milli bilinç ve birlik duygusunun güçlendirilmesini sağlamak amacıyla "Vatan ve Kahramanlık Buluşmaları" programları düzenlediklerini ifade eden Balaban, şehit ve gazileri unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını kaydetti.

        Balaban, herkesin milli değerlere sahip çıkması gerektiğini belirtti.

        Ardından şehit babası Bozkurt, şehidin kahramanlık hikayelerini, vatan sevgisini ve fedakarlıklarını anlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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