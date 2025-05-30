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        Kırklareli'nde okullarda öğrencilere süt dağıtıldı

        Kırklareli'nde Dünya Süt Günü dolayısıyla öğrencilere süt dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2025 - 12:30 Güncelleme: 30.05.2025 - 12:41
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        Kırklareli'nde okullarda öğrencilere süt dağıtıldı
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        Kırklareli'nde Dünya Süt Günü dolayısıyla öğrencilere süt dağıtıldı.

        İl Milli Eğitim Müdürü Hilal Liliyar Özefsun ile Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, 100. Yıl İlkokulu'nda düzenlenen törene katıldı.

        Karaca, çocukların süt tüketmesinin önemli olduğunu söyledi.

        Kırklareli'nin süt üretiminde başarılı bir kent olduğunu ifade eden Karaca, süt tüketimine de özen gösterilmesi gerektiğini kaydetti.

        Özellikle çocukların sabah kahvaltısında süt tüketmesi gerektiğini ifade eden Karaca, farkındalık oluşturmak amacıyla okullarda programlar düzenlediklerini anlattı.

        Konuşmaların ardından Özefsun ve Karaca öğrencilere süt dağıttı.

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        Galeri
        Galeri

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