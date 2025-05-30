Kırklareli'nde okullarda öğrencilere süt dağıtıldı

Kırklareli'nin süt üretiminde başarılı bir kent olduğunu ifade eden Karaca, süt tüketimine de özen gösterilmesi gerektiğini kaydetti.

İl Milli Eğitim Müdürü Hilal Liliyar Özefsun ile Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, 100. Yıl İlkokulu'nda düzenlenen törene katıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.