Küçükbaş kurbanlıklar alıcısının karşısına bakımlı çıkması için kırkılıyor

ÖZGÜN TİRAN - Kırklareli'nde kurbanlıklarını alıcılarının karşısına temiz ve bakımlı çıkarmak isteyen üreticilerin kırkım mesaisi sürüyor.

Halk arasında "kırkımcı" olarak bilinen, çiftlikleri gezerek koyunların yünlerini makinelerle kesen ekipler, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kurbanlık satışı yapılan çiftliklerde mesailerini sürdürüyor.

Kentte yaklaşık 13 yıldır kırkımcılık yapan Kadir Sarı, 5 kişilik ekibiyle besicilere hizmet veriyor.

Sarı, AA muhabirine, her sene olduğu gibi bu yıl da Kurban Bayramı öncesi ağıllarda yoğun bir mesai harcadıklarını söyledi.

Kurbanlıkların alıcısının karşısına bakımlı çıkması için yünlerini elektrikli makinelerle kırktıklarını ifade eden Sarı, kırkım yapılan hayvanın satışının daha hızlı olduğunu kaydetti.

Küçükbaş hayvanlara kuaför hizmeti verdiklerini belirten Sarı, "Yünlerini kesersek müşterilerin seçmesi daha kolay oluyor. Hayvanın yünleri varken üzerinde etinin ne kadar olduğunu herkes tahmin edemeyebilir ama kırkımdan sonra müşteriye sunulan hayvanlar çok daha rahat seçilebiliyor." diye konuştu.