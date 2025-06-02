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        Küçükbaş kurbanlıklar alıcısının karşısına bakımlı çıkması için kırkılıyor

        ÖZGÜN TİRAN - Kırklareli'nde kurbanlıklarını alıcılarının karşısına temiz ve bakımlı çıkarmak isteyen üreticilerin kırkım mesaisi sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2025 - 11:28 Güncelleme: 02.06.2025 - 11:28
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        Küçükbaş kurbanlıklar alıcısının karşısına bakımlı çıkması için kırkılıyor
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        ÖZGÜN TİRAN - Kırklareli'nde kurbanlıklarını alıcılarının karşısına temiz ve bakımlı çıkarmak isteyen üreticilerin kırkım mesaisi sürüyor.

        Halk arasında "kırkımcı" olarak bilinen, çiftlikleri gezerek koyunların yünlerini makinelerle kesen ekipler, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kurbanlık satışı yapılan çiftliklerde mesailerini sürdürüyor.

        Kentte yaklaşık 13 yıldır kırkımcılık yapan Kadir Sarı, 5 kişilik ekibiyle besicilere hizmet veriyor.

        Sarı, AA muhabirine, her sene olduğu gibi bu yıl da Kurban Bayramı öncesi ağıllarda yoğun bir mesai harcadıklarını söyledi.

        Kurbanlıkların alıcısının karşısına bakımlı çıkması için yünlerini elektrikli makinelerle kırktıklarını ifade eden Sarı, kırkım yapılan hayvanın satışının daha hızlı olduğunu kaydetti.

        Küçükbaş hayvanlara kuaför hizmeti verdiklerini belirten Sarı, "Yünlerini kesersek müşterilerin seçmesi daha kolay oluyor. Hayvanın yünleri varken üzerinde etinin ne kadar olduğunu herkes tahmin edemeyebilir ama kırkımdan sonra müşteriye sunulan hayvanlar çok daha rahat seçilebiliyor." diye konuştu.

        Sarı, hayvan sağlığı ve gelişimi açısından kırkımın önemli olduğunu vurguladı.

        - "Gün içinde 12-14 saat çalışabiliyoruz"

        Bayram öncesi mesailerinin arttığını dile getiren Sarı, şunları kaydetti:

        "Bayram öncesi özellikle son iki haftada çalışma tempomuz çok yüksek, normale göre 2 kat daha fazla çalışıyoruz. Gün içinde 12-14 saat çalışabiliyoruz çünkü yetiştirmemiz gerekiyor, hayvanların hepsinin Kurban Bayramı'na kadar kırkılması gerekiyor. O yüzden çok yoğun çalışıyoruz."

        Besici Deniz Önsel ise her yıl hayvanlarına kırkım yaptırdıklarını belirtti.

        Kırkımın hayvanları rahatlattığını dile getiren Önsel, kırkım yapılan hayvanın alıcısının karşısına daha güzel çıktığını ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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