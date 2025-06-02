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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Vize Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından yıl sonu sergisi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2025 - 14:41 Güncelleme: 02.06.2025 - 14:41
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Vize Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından yıl sonu sergisi düzenlendi.

        Sergi açılışına İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ali Ergin, Vize İlçe Milli Eğitim Müdürü Sayın Recep Akdemir, öğreticisi ve kursiyerler katıldı.

        Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Ergin ve beraberindekiler sergiyi gezerek eserler hakkında bilgi aldı.

        Sergide el sanatları, giyim, nakış, resim ve ahşap ürünler bulunuyor.

        - Başarılı öğrencilerden Başkan Talay'a ziyaret

        Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, Türkiye Kulüpler Satranç Şampiyonasında il üçüncüsü olan öğrencilerle bir araya geldi.

        Talay, makamında kabul ettiği öğrencileri tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

        Öğrencilerin başarılarıyla gurur duyduklarını ifade eden Talay, bu tür sportif faaliyetlerin öğrencilerin eğitim hayatlarını da olumlu etkilediğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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