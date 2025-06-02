Öğrencilerin başarılarıyla gurur duyduklarını ifade eden Talay, bu tür sportif faaliyetlerin öğrencilerin eğitim hayatlarını da olumlu etkilediğini kaydetti.

Talay, makamında kabul ettiği öğrencileri tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, Türkiye Kulüpler Satranç Şampiyonasında il üçüncüsü olan öğrencilerle bir araya geldi.

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