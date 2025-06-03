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        Kırklareli'nde motosiklet sürücüsünün yaralandığı kaza güvenlik kamerasında

        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde motosikletin otomobille çarpışma anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2025 - 12:00 Güncelleme: 03.06.2025 - 12:13
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        Kırklareli'nde motosiklet sürücüsünün yaralandığı kaza güvenlik kamerasında
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        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde motosikletin otomobille çarpışma anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Erdem T. (17) idaresindeki 59 AJK 694 plakalı motosiklet, İstasyon Caddesi'nde Şerafettin Ü. (66) yönetimindeki 59 FA 881plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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