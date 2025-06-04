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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, aile sağlığı merkezini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2025 - 09:23 Güncelleme: 04.06.2025 - 09:23
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Kırklareli Valisi Uğur Turan, aile sağlığı merkezini ziyaret etti.

        Turan, merkezde incelemede bulunarak İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit'ten çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        İlk basamak sağlık hizmetlerini önemsediklerini ifade eden Turan, Sağlıklı Türkiye Yüzyılı hedefine ulaşmak için fedakarca görevlerini yerine getiren doktor ve sağlık çalışanlarını tebrik etti.

        - Bitki koruma ürünü bayileri denetlendi

        Pınarhisar ilçesinde bitki koruma ürünleri bayilerine yönelik denetim yapıldı.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, denetimlerde satışa sunulan bitki koruma ürünlerinin içeriklerini inceledi.

        Ürünlerin ambalaj, barkod, etiket bilgilerini inceleyen ekipler, içerik uygunlukları ile depolama koşullarını kontrol etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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