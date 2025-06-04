Ürünlerin ambalaj, barkod, etiket bilgilerini inceleyen ekipler, içerik uygunlukları ile depolama koşullarını kontrol etti.

İlk basamak sağlık hizmetlerini önemsediklerini ifade eden Turan, Sağlıklı Türkiye Yüzyılı hedefine ulaşmak için fedakarca görevlerini yerine getiren doktor ve sağlık çalışanlarını tebrik etti.

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