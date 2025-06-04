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        Kırklareli'nde 2025 Kurumlar Ligi Futbol Turnuvası ödül töreni yapıldı

        Kırklareli'nde 2025 Kurumlar Ligi Futbol Turnuvasının sona ermesinin ardından ödül töreni yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2025 - 09:27 Güncelleme: 04.06.2025 - 09:27
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        Kırklareli'nde 2025 Kurumlar Ligi Futbol Turnuvası ödül töreni yapıldı
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        Kırklareli'nde 2025 Kurumlar Ligi Futbol Turnuvasının sona ermesinin ardından ödül töreni yapıldı.

        Kırklareli Valiliği Koordinasyonuyla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce gerçekleştirilen turnuvada adalet komisyonu takımı şampiyon oldu.

        Sentetik çim sahasında düzenlenen törende, Vali Uğur Turan ile Cumhuriyet Başsavcısı Enver Eroğlu şampiyon olan takıma kupa ve madalyalarını verdi.

        Turan, konuşmasında, sportif etkinliklere çok önem verdiklerini belirtti.

        Turnuvada 33 takımın mücadele ettiğini ifade eden Turan, bir birinden güzel müsabakalara şahitlik ettiklerini dile getirdi.

        Turan, turnuvaya katılan kamu personellerine de teşekkür etti.

        Törene, İdare Mahkemesi Başkanı İbrahim Doğan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrah Yüksel Babuşcu katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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