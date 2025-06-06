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        KLÜ Rektörü Ak'tan Kurban Bayramı mesajı

        Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2025 - 11:54 Güncelleme: 06.06.2025 - 11:54
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        KLÜ Rektörü Ak'tan Kurban Bayramı mesajı
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        Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Ak, mesajında, Türk milletinin kadim değerleri arasında yer alan yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma kültürünün en güzel şekilde yaşandığı, toplumsal birlik ve beraberliğin pekiştiği müstesna günlerden olan Kurban Bayramı'na ulaşmanın huzur ve mutluluğunun yaşandığını belirtti.

        Gönül köprülerinin kurulduğu bu özel günlerde, dostlukların tazelenmesi ve kırgınlıkların geride bırakılması gerektiğini aktaran Ak, "Mübarek Kurban Bayramı'nın milletimize, ülkemize, tüm İslam alemine barış, huzur, sağlık, mutluluk ve hayırlar getirmesini dilerim. Kurban Bayramı'nı en içten duygularla kutlar, şahsım ve üniversitemiz adına sevgi ve saygılarımı sunarım." ifadelerini kullandı.

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