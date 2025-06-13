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        Kırklareli Belediye Başkanı Bulut, esnaf ziyaretinde bulundu

        Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, esnaf ziyaretinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2025 - 09:52 Güncelleme: 13.06.2025 - 09:52
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        Kırklareli Belediye Başkanı Bulut, esnaf ziyaretinde bulundu
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        Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, esnaf ziyaretinde bulundu.

        Bulut, hayırlı işler dileğinde bulunduğu esnafla sohbet etti.

        Vatandaşların da isteklerini dinleyen Bulut, kent için gece gündüz demeden çalıştıklarını belirtti.

        Bulut, güler yüzleri, samimiyetleri ve güzel dilekleri için esnafa teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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