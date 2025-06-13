Kırklareli Belediye Başkanı Bulut, esnaf ziyaretinde bulundu
Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, esnaf ziyaretinde bulundu.
Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, esnaf ziyaretinde bulundu.
Bulut, hayırlı işler dileğinde bulunduğu esnafla sohbet etti.
Vatandaşların da isteklerini dinleyen Bulut, kent için gece gündüz demeden çalıştıklarını belirtti.
Bulut, güler yüzleri, samimiyetleri ve güzel dilekleri için esnafa teşekkür etti.
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