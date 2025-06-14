Fedakar baba "Meleğim" diye sevdiği engelli kızına gözü gibi bakıyor

ÖZGÜN TİRAN - Kırklareli'nde oturan 68 yaşındaki Nazım Tuna, zihinsel engelli kızına 38 yıldır şefkatle bakıyor.

Nazım ve Gülümser Tuna çifti, 1987'de dünyaya gelen kızları İstek'in engelli olduğunu öğrendi.

Baba Nazım Tuna, yüzde 76 engelli kızına gözü gibi bakıyor. "Meleğim" diye sevdiği kızının yanından bir an olsun ayrılmayan Tuna, verdiği mücadeleyle örnek oluyor.

Tuna, AA muhabirine, uzun yıllar İstanbul'da yaşadıklarını, kızının daha rahat yaşam sürmesi amacıyla yaklaşık 15 yıl önce Babaeski ilçesine taşındıklarını söyledi.

Allah'tan gelen her şeye razı olduğunu belirten Tuna, kızının her dediğini yerine getirmek için mücadele ettiğini dile getirdi.

Kızını canından çok sevdiğini vurgulayan Tuna, "Kızımı engelli olarak görmüyorum, o benim meleğim. O Allah'ın vermiş olduğu mucize." dedi.