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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Lüleburgaz ilçesinde yol ve kaldırım çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2025 - 09:07 Güncelleme: 17.06.2025 - 09:07
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Lüleburgaz ilçesinde yol ve kaldırım çalışmaları devam ediyor.

        Lüleburgaz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Yıldız ve Zafer mahallelerinde asfalt serim ve kaldırım düzenleme çalışmasında bulunuyor.

        Belediye Başkanı Murat Gerenli, ekiplerin çalışmalarını takip ederek yetkililerden bilgi aldı.

        Kent genelinde yaya ve sürücü güvenliği için çalışmaları hızlandırdıklarını ifade eden Gerenli, ekiplerin bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü belirtti.

        Gerenli, güvenli ulaşım ve konforlu yollar için sahada olduklarını kaydetti.

        - Gebe okulu kayıtları başladı

        Kırklareli'nde anne adayları için açılacak gebe okulu kayıtları başladı.

        Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinden yapılan açıklamada, gebe okuluna katılmak isteyen anne adaylarının kadın hastalıkları ve doğum polikliniğine başvuruda bulunabilecekleri belirtildi.

        Eğitimlerin 23-26 Haziran'da düzenleneceği kaydedildi.

        - İlaçlama çalışması

        Babaeski'de sivrisinek ve haşerelere karşı ilaçlama çalışması yapıldı.

        Babaeski Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, haşere ve sinek popülasyonunu önlemek amacıyla ilaçlama çalışmaları yürütüyor.

        Belediye Başkanı Fırat Yayla, yaptığı yazılı açıklamada, sıcaklığa bağlı olarak haşere ve sineklerdeki artışı önlemek için ilaçlamaların yapıldığını belirtti.

        Özellikle larva üreme alanları, su birikintileri, foseptik çukurları ve dere yataklarının ilaçlandığını ifade eden Yayla, vatandaşların yoğunlukla kullandığı Gündüz Onat Festival Alanı gibi park ve bahçelerde de çalışmalarda bulunduklarını kaydetti.

        Yayla, halk sağlığını korumak amacıyla yürütülen çalışmaların belirli aralıklarla devam edeceğini aktardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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