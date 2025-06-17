Lüleburgaz ilçesinde yol ve kaldırım çalışmaları devam ediyor.

Lüleburgaz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Yıldız ve Zafer mahallelerinde asfalt serim ve kaldırım düzenleme çalışmasında bulunuyor.

Belediye Başkanı Murat Gerenli, ekiplerin çalışmalarını takip ederek yetkililerden bilgi aldı.

Kent genelinde yaya ve sürücü güvenliği için çalışmaları hızlandırdıklarını ifade eden Gerenli, ekiplerin bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü belirtti.

Gerenli, güvenli ulaşım ve konforlu yollar için sahada olduklarını kaydetti.

- Gebe okulu kayıtları başladı

Kırklareli'nde anne adayları için açılacak gebe okulu kayıtları başladı.

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinden yapılan açıklamada, gebe okuluna katılmak isteyen anne adaylarının kadın hastalıkları ve doğum polikliniğine başvuruda bulunabilecekleri belirtildi.

Eğitimlerin 23-26 Haziran'da düzenleneceği kaydedildi.