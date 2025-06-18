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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kırklareli, bölgesel destek alanında 3. bölgeye yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2025 - 10:03 Güncelleme: 18.06.2025 - 10:03
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Kırklareli, bölgesel destek alanında 3. bölgeye yükseldi.

        Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık, yaptığı yazılı açıklamada, Trakya Kalkınma Ajansınca yapılan analiz ve talepler doğrultusunda ticaret alanında bölgesel destek paketinin değiştiğini belirtti.

        Kırklareli'nin 2. bölgeden 3. bölgeye yükseldiğini aktaran Ilık, tüm yatırımcılara hayırlı olmasını diledi.

        Ilık, açıklamasında, Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi ile Pehlivanköy, Demirköy, Kofçaz ilçeleri ise alt bölge desteği sebebiyle 4. bölge desteklerinden faydalanabileceğini kaydetti.

        - Ayran günü etkinliği yapıldı

        Lüleburgaz Lisesinde 50. yıl mezunlarına yönelik ayran günü etkinliği gerçekleştirildi.

        Okul bahçesinde düzenlenen etkinliğe İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Atilla Arabacı, Lüleburgaz Lisesi Vakıf Başkanı Gürel Balkan, okul müdürü İsmail Yener ile 50 yıl önce okuldan mezun olan katıldı.

        Etkinlikte öğrenciler tarafından müzik dinletisi yapıldı.

        Programda pilav ve ayran ikram edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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