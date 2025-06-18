Okul bahçesinde düzenlenen etkinliğe İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Atilla Arabacı, Lüleburgaz Lisesi Vakıf Başkanı Gürel Balkan, okul müdürü İsmail Yener ile 50 yıl önce okuldan mezun olan katıldı.

Ilık, açıklamasında, Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi ile Pehlivanköy, Demirköy, Kofçaz ilçeleri ise alt bölge desteği sebebiyle 4. bölge desteklerinden faydalanabileceğini kaydetti.

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık, yaptığı yazılı açıklamada, Trakya Kalkınma Ajansınca yapılan analiz ve talepler doğrultusunda ticaret alanında bölgesel destek paketinin değiştiğini belirtti.

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