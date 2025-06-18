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        Türkiye Tüm Roman Dernekleri Konfederasyonu Genel Başkanı Savcı'dan Vali Turan'a ziyaret

        Türkiye Tüm Roman Dernekleri Konfederasyonu Genel Başkanı Fahrettin Savcı, Vali Uğur Turan'ı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2025 - 10:23 Güncelleme: 18.06.2025 - 10:23
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        Türkiye Tüm Roman Dernekleri Konfederasyonu Genel Başkanı Savcı'dan Vali Turan'a ziyaret
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        Türkiye Tüm Roman Dernekleri Konfederasyonu Genel Başkanı Fahrettin Savcı, Vali Uğur Turan'ı ziyaret etti.

        Vali Turan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Roman vatandaşlara önem verdiklerini söyledi.

        Kırklareli'nde tüm halkın birlik ve beraberlik içinde yaşadığını ifade eden Turan, herkesin eşit ve bir olduğunu belirtti.

        Türkiye Tüm Roman Dernekleri Konfederasyonu Genel Başkanı Savcı da çalışmalar hakkında bilgi verdi.

        Ziyarette Türkiye Tüm Roman Dernekleri Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Kırklareli Roman Derneği Federasyonu Başkanı Mustafa Ovarda, Anadolu Yakası Roman Derneği Federasyonu Başkanı Barış Şahanker ile Gaziosmanpaşa Roman Derneği Federasyonu Başkan Yardımcısı Yaşar Birgüllü de hazır bulundu.

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