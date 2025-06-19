Kırklareli'nde motosiklet sürücüleri denetlendi
Kırklareli'nde jandarma ekipleri motosiklet sürücülerini denetledi.
Kırklareli'nde jandarma ekipleri motosiklet sürücülerini denetledi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde motosiklet sürücülerinin belgeleri kontrol edildi.
Denetimlerde, belgelerinde eksik olan veya çeşitli kusurlarından dolayı bazı sürücülere idari yaptırım uygulandı.
Ayrıca denetimlerde "Bir Kural Bir Ömür" Kampanyası kapsamında sürücüler trafik kuralları hakkında bilgilendirildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.