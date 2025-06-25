Kırklareli'nde su ürünleri denetimi yapıldı
Kırklareli'nde perakende su ürünleri satışı yapan işletmelere yönelik denetim gerçekleştirildi.
Kırklareli'nde perakende su ürünleri satışı yapan işletmelere yönelik denetim gerçekleştirildi.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü su ürünleri kontrol ekiplerince yapılan denetimde, Karadeniz'e kıyısı olan İğneada beldesindeki limanda perakende satış yerleri kontrol edildi.
Asgari avlanabilir balık boyları ile satış noktalarının mevzuata uygunluğu kontrol edildi.
Denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.
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