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        Kırklareli'nde su ürünleri denetimi yapıldı

        Kırklareli'nde perakende su ürünleri satışı yapan işletmelere yönelik denetim gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2025 - 08:51 Güncelleme: 25.06.2025 - 08:51
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        Kırklareli'nde su ürünleri denetimi yapıldı
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        Kırklareli'nde perakende su ürünleri satışı yapan işletmelere yönelik denetim gerçekleştirildi.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğü su ürünleri kontrol ekiplerince yapılan denetimde, Karadeniz'e kıyısı olan İğneada beldesindeki limanda perakende satış yerleri kontrol edildi.

        Asgari avlanabilir balık boyları ile satış noktalarının mevzuata uygunluğu kontrol edildi.

        Denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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