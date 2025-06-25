Kırklareli'nde ceviz bahçesinde çıkan ve ağaçlık alana sıçrayan yangın söndürüldü
Kırklareli'nde ceviz bahçesinde çıkan ve ağaçlık alana sıçrayan yangın söndürüldü.
Kırklareli'nde ceviz bahçesinde çıkan ve ağaçlık alana sıçrayan yangın söndürüldü.
Beypınar köyü yakınlarında bir ceviz bahçesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın, rüzgarın etkisiyle ağaçlık alana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü, İl Özel İdaresi ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Yaklaşık 3 saat süren çalışmayla kontrol altına alınan yangın söndürüldü.
Yangında 70 dekar ceviz bahçesi ile 20 dekar ağaçlık alan zarar gördü.
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