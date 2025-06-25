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        Kırklareli'nde ceviz bahçesinde çıkan ve ağaçlık alana sıçrayan yangın söndürüldü

        Kırklareli'nde ceviz bahçesinde çıkan ve ağaçlık alana sıçrayan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2025 - 13:26 Güncelleme: 25.06.2025 - 13:35
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        Kırklareli'nde ceviz bahçesinde çıkan ve ağaçlık alana sıçrayan yangın söndürüldü
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        Kırklareli'nde ceviz bahçesinde çıkan ve ağaçlık alana sıçrayan yangın söndürüldü.

        Beypınar köyü yakınlarında bir ceviz bahçesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Yangın, rüzgarın etkisiyle ağaçlık alana sıçradı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü, İl Özel İdaresi ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Yaklaşık 3 saat süren çalışmayla kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

        Yangında 70 dekar ceviz bahçesi ile 20 dekar ağaçlık alan zarar gördü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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