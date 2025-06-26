Kırklareli'nde baraj ve göllerde kaçak avcılık denetlendi

Kırklareli'nde su kaynaklarında sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması amacıyla kaçak avcılığa yönelik denetimler sürüyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol Şubesi ekipleri, Armağan Barajı’nda kaçak avcılıkla mücadele kapsamında denetim gerçekleştirdi. Ekipler, botla yaptıkları kontrollerde su yüzeyinde serili ağ olup olmadığını inceledi. Yapılan aramalarda herhangi bir kaçak av aracına rastlanmadı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, denetimlerin düzenli olarak devam ettiğini belirtti. Kaçak avcılıkla mücadelenin sucul kaynakların korunması ve sürdürülebilir balıkçılığın temini açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Karaca, ekiplerin sahada aktif şekilde görev yaptığını kaydetti.

Karaca, vatandaşlardan da bu konuda duyarlılık beklediklerini ifade etti.