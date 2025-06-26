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        Kırklareli'nde baraj ve göllerde kaçak avcılık denetlendi

        Kırklareli'nde su kaynaklarında sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması amacıyla kaçak avcılığa yönelik denetimler sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2025 - 08:14 Güncelleme: 26.06.2025 - 08:14
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        Kırklareli'nde baraj ve göllerde kaçak avcılık denetlendi
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        Kırklareli'nde su kaynaklarında sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması amacıyla kaçak avcılığa yönelik denetimler sürüyor.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol Şubesi ekipleri, Armağan Barajı’nda kaçak avcılıkla mücadele kapsamında denetim gerçekleştirdi. Ekipler, botla yaptıkları kontrollerde su yüzeyinde serili ağ olup olmadığını inceledi. Yapılan aramalarda herhangi bir kaçak av aracına rastlanmadı.

        İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, denetimlerin düzenli olarak devam ettiğini belirtti. Kaçak avcılıkla mücadelenin sucul kaynakların korunması ve sürdürülebilir balıkçılığın temini açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Karaca, ekiplerin sahada aktif şekilde görev yaptığını kaydetti.

        Karaca, vatandaşlardan da bu konuda duyarlılık beklediklerini ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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