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        Kırklareli'nde 12 dekar buğday tarlası ile 2 dekar ceviz bahçesi yandı

        Kırklareli'nin Vize ilçesinde çıkan yangında 12 dekar hasat edilmemiş buğday ekili tarım arazisi ile 2 dekar ceviz bahçesi zarar gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2025 - 09:57 Güncelleme: 26.06.2025 - 09:57
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        Kırklareli'nde 12 dekar buğday tarlası ile 2 dekar ceviz bahçesi yandı
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        Kırklareli'nin Vize ilçesinde çıkan yangında 12 dekar hasat edilmemiş buğday ekili tarım arazisi ile 2 dekar ceviz bahçesi zarar gördü.

        Düzova köyünde hasat edilmemiş buğday ekili tarlada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Yangın, kısa sürede büyürken rüzgarın etkisiyle ceviz bahçesine sıçradı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Yangın, ekiplerin çalışmayla kontrol altına alınarak söndürüldü.

        Olayda 2 dekar ceviz bahçesi ile 12 dekar tarım arazisi zarar gördü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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