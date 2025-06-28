Kırklareli'nde Hayrullah Camadan Gençler Türkiye Muaythai Şampiyonası sürüyor

Dünden bu yana 75 müsabakanın gerçekleştirildiği şampiyonada dereceye giren sporcular, uluslararası organizasyonlara katılma hakkı elde edecek.

Kırklareli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda 40 ilden yaklaşık 400 sporcu mücadele ediyor.

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