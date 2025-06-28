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        Kırklareli'nde Hayrullah Camadan Gençler Türkiye Muaythai Şampiyonası sürüyor

        Kırklareli'nde Türkiye Muaythai Federasyonunca düzenlenen Hayrullah Camadan Gençler Türkiye Şampiyonası sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2025 - 15:24 Güncelleme: 28.06.2025 - 15:24
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        Kırklareli'nde Hayrullah Camadan Gençler Türkiye Muaythai Şampiyonası sürüyor
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        Kırklareli'nde Türkiye Muaythai Federasyonunca düzenlenen Hayrullah Camadan Gençler Türkiye Şampiyonası sürüyor.

        Kırklareli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda 40 ilden yaklaşık 400 sporcu mücadele ediyor.

        Dünden bu yana 75 müsabakanın gerçekleştirildiği şampiyonada dereceye giren sporcular, uluslararası organizasyonlara katılma hakkı elde edecek.

        Türkiye Muaythai Federasyonu Kırklareli İl Temsilcisi Tahsin Murat Bozbaşak, AA muhabirine, organizasyonun büyük bir heyecanla sürdüğünü belirtti.

        Şampiyonada üst tura yükselen sporculara başarı dileyen Bozbaşak, organizasyonun 1 Temmuz Salı günü final müsabakalarıyla sona ereceğini kaydetti.

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