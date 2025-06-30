Kırklareli Valisi Turan nikah şahitliği yaptı

Çiftlere ömür boyu mutluluk dileyen Turan, sağlık ve huzur temenni etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2025 yılının aile yılı ilan edildiğini anımsatan Turan, bu kapsamda hazırlanan "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi" Projesi'nden yararlanan çiftlerin olduğunu belirtti.

Belediye Başkanı Derya Bulut tarafından kıyılan nikahın ardından Vali Turan, evlilik cüzdanını çifte teslim etti.

Vali Turan, projeden yararlanan Zeref ve Berke Yağız çiftinin nikah merasiminde şahitlik yaptı.

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