Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak, üniversite laboratuvarlarında incelemede bulundu.

Ak, merkezi araştırma laboratuvarı ile süt ve süt ürünleri ar-ge ve uygulamalı eğitim pilot tesisi laboratuvarı ve mühendislik fakültesi laboratuvarlarını gezerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Yürütülen projeleri değerlendiren Ak, laboratuvarların üniversitenin araştırma altyapısını güçlendiren birimler olduğunu söyledi.

Hem bilimsel üretimi, hem de uygulamalı eğitimi destekleyen önemli çalışmaların yürütüldüğünü ifade eden Ak, laboratuvarların sağladığı imkanların daha da geliştirilmesi için çalışmalar yürüteceklerini belirtti.

- Haşere ve sineklere karşı ilaçlama

Kırklareli'nde haşere ve sineklere karşı ilaçlama çalışması sürüyor.

Kırklareli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Park ve Bahçeler birimi ekipleri, kentteki yağmur kanalları, fosseptik çukurları, dere yatakları ile durgun sular ile cadde ve sokakları haşere ve sineklere karşı ilaçladı.