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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak, üniversite laboratuvarlarında incelemede bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2025 - 10:32 Güncelleme: 30.06.2025 - 10:32
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak, üniversite laboratuvarlarında incelemede bulundu.

        Ak, merkezi araştırma laboratuvarı ile süt ve süt ürünleri ar-ge ve uygulamalı eğitim pilot tesisi laboratuvarı ve mühendislik fakültesi laboratuvarlarını gezerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Yürütülen projeleri değerlendiren Ak, laboratuvarların üniversitenin araştırma altyapısını güçlendiren birimler olduğunu söyledi.

        Hem bilimsel üretimi, hem de uygulamalı eğitimi destekleyen önemli çalışmaların yürütüldüğünü ifade eden Ak, laboratuvarların sağladığı imkanların daha da geliştirilmesi için çalışmalar yürüteceklerini belirtti.

        - Haşere ve sineklere karşı ilaçlama

        Kırklareli'nde haşere ve sineklere karşı ilaçlama çalışması sürüyor.

        Kırklareli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Park ve Bahçeler birimi ekipleri, kentteki yağmur kanalları, fosseptik çukurları, dere yatakları ile durgun sular ile cadde ve sokakları haşere ve sineklere karşı ilaçladı.

        Belediye Başkanı Derya Bulut, yaptığı yazılı açıklamada, ekiplerin muhtelif alanlarda haşere ve sineklere karşı mücadelesini sürdürdüğünü bildirdi.

        Sinek ve haşere oluşumunun önüne geçilmesi için çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü aktaran Bulut, çalışmaların yaz boyunca devam edeceğini kaydetti.

        Bulut, vatandaşların rahat ve temiz bir kentte yaşamalarını sağmak için belediye ekiplerinin 24 saat görevde olduğu ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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