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        Kırklareli'nde Hayrullah Camadan Gençler Türkiye Muaythai Şampiyonasında yarı final heyecanı

        Türkiye Muaythai Federasyonu tarafından düzenlenen Hayrullah Camadan Gençler Türkiye Şampiyonasında yarı final müsabakaları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2025 - 13:35 Güncelleme: 30.06.2025 - 13:56
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        Kırklareli'nde Hayrullah Camadan Gençler Türkiye Muaythai Şampiyonasında yarı final heyecanı
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        Türkiye Muaythai Federasyonu tarafından düzenlenen Hayrullah Camadan Gençler Türkiye Şampiyonasında yarı final müsabakaları devam ediyor.

        Kırklareli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Salonu'nda 27 Haziran'da başlayan organizasyonda, 40 ilden 400 sporcu mücadele ediyor.

        Şampiyonanın dördüncü gününde 300 karşılaşma yapılırken, 220 sporcu rakipleri karşısında mağlup olarak elendi.

        Şampiyonada 180 sporcudan 60'ı kategorilerine göre Türkiye şampiyonluğu elde ederek Balkan ve dünya şampiyonasında milli sporcu olarak katılmaya hak kazanacak.

        Türkiye Muaythai Federasyonu Kırklareli İl Temsilcisi Tahsin Murat Bozbaşak, finale yükselen sporcuları tebrik ederek, şampiyonanın heyecanla devam ettiğini belirtti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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