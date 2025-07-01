Vize ilçesinde "Veli Akademisi Projesi" protokolü imzalandı.

Vize Kaymakamı Kemal Balaban ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir tarafından imzalanan protokol kapsamında, 2025-2026 eğitim öğretim yılında veli eğitimi, rehberlik oturumları, aile içi iletişim atölyeleri ve sosyal etkinlikler yapılacak.

Kaymakam Balaban, projenin hayırlı olmasını diledi.

Projede velilerin eğitim sürecine bilinçli katılımının sağlanacağını ifade eden Balaban, projenin öğrencilerin başarısını ve toplumsal dayanışmayı artıracağına inandığını belirtti.

- Kaymakam Özderin görevine başladı

Pınarhisar Kaymakamlığına atanan Enver Özderin görevine başladı.

Balıkesir'in Havran Kaymakamlığı görevinden Pınarhisar'a atanan Özderin, kaymakamlık binası önünde düzenlenen törenle karşılandı.

Özderin, daha sonra kurum müdürleri ile bir araya gelerek ilçe ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

- Başkan Bulut, mahalle sakinleriyle buluştu