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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Vize ilçesinde "Veli Akademisi Projesi" protokolü imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2025 - 09:52 Güncelleme: 01.07.2025 - 09:52
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Vize ilçesinde "Veli Akademisi Projesi" protokolü imzalandı.

        Vize Kaymakamı Kemal Balaban ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir tarafından imzalanan protokol kapsamında, 2025-2026 eğitim öğretim yılında veli eğitimi, rehberlik oturumları, aile içi iletişim atölyeleri ve sosyal etkinlikler yapılacak.

        Kaymakam Balaban, projenin hayırlı olmasını diledi.

        Projede velilerin eğitim sürecine bilinçli katılımının sağlanacağını ifade eden Balaban, projenin öğrencilerin başarısını ve toplumsal dayanışmayı artıracağına inandığını belirtti.

        - Kaymakam Özderin görevine başladı

        Pınarhisar Kaymakamlığına atanan Enver Özderin görevine başladı.

        Balıkesir'in Havran Kaymakamlığı görevinden Pınarhisar'a atanan Özderin, kaymakamlık binası önünde düzenlenen törenle karşılandı.

        Özderin, daha sonra kurum müdürleri ile bir araya gelerek ilçe ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        - Başkan Bulut, mahalle sakinleriyle buluştu

        Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, halk buluşmasında mahalle sakinleriyle bir araya geldi.

        Bulut, İstasyon Mahallesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, tamamlanan çalışmalar ve planlanan projeler hakkında vatandaşlara bilgi verdi.

        Daha sonra mahalle sakinlerinin isteklerini dinleyen Bulut, çözüm önerilerine yönelik görüş alışverişinde bulundu.

        Etkinliğe belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleri de katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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