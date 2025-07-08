Trakya'dan ihracat yılın ilk yarısında 1 milyar doları aştı

UFUK ERTOP - Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ yılın ocak-haziran döneminde 1 milyar 80 milyon 700 bin 550 dolarlık ihracata imza attı.

Avrupa ve İstanbul'a yakınlığının yanı sıra deniz, demiryolu ve karayolu gibi lojistik imkanlarıyla yatırımcıların gözdesi haline gelen Trakya, ihracatta da ülke ekonomisi için önemli bir konumda yer alıyor.

AA muhabirinin, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, Trakya'dan demir ve demir dışı metaller sektörü başta olmak üzere elektrik ve elektronik, kimyevi maddeler ve mamulleri, hububat ürünleri, tekstil, hazır giyim ve su ürünleri gibi ürünler ağırlıklı olarak ihraç edildi.

Bölge ihracatının lideri, 958 milyon 176 bin 490 dolarla Tekirdağ oldu. Kırklareli'nden 73 milyon 707 bin 750 dolar, Edirne'den de 48 milyon 816 bin 310 dolarlık ihracat yapıldı. Böylece Trakya'dan 1 milyar 80 milyon 700 bin 550 dolarlık dış satım yapıldı.

Söz konusu dönemde ihracat geçen yılın aynı dönemine göre Tekirdağ ve Edirne'de artarken, Kırklareli'nde düşüş gösterdi.