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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Türk Hava Kurumu (THK) Lüleburgaz Şube Başkanlığınca model uçak yapımı kursu açılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2025 - 10:01 Güncelleme: 09.07.2025 - 10:01
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Türk Hava Kurumu (THK) Lüleburgaz Şube Başkanlığınca model uçak yapımı kursu açılacak.

        Şube Müdürü Hasan Aktaş, yaptığı yazılı açıklamada, kursun 7-18 yaş arasındaki gençlere yönelik olacağını belirtti.

        Havacılığa ilgi duyan öğrenciler için hazırlanan kursun 14 Temmuz Pazartesi günü başlayacağını ifade eden Aktaş, eğitimlerin şube binasında gerçekleştirileceğini kaydetti.

        Aktaş, kursu başarıyla tamamlayan öğrencilere model uçak sertifikası verileceğini bildirdi.

        - Kütüphane yapımı tamamlandı

        Lüleburgaz Sokullu Mehmet Paşa İlçe Halk Kütüphanesi inşaat çalışmaları sona erdi.

        Kütüphane Müdürü Dilek Beyoğlu, 2 bin 550 metrekarelik kapalı alana sahip olan kütüphanenin 16 Temmuz Salı hizmete açılacağını bildirdi.

        Modern bir kütüphane binası olduğunu ifade eden Beyoğlu, birçok yaş grubuna ve ihtiyaca yönelik özel bölümlerin yer aldığını söyledi.

        Aynı anda 500 kişiye hizmet verebilme kapasitesine sahip olduğunu aktaran Beyoğlu, mevcut 45 bin kitap ile birlikte yaklaşık 60 bin kitaba da ulaşacaklarını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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