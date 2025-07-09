Türk Hava Kurumu (THK) Lüleburgaz Şube Başkanlığınca model uçak yapımı kursu açılacak.

Şube Müdürü Hasan Aktaş, yaptığı yazılı açıklamada, kursun 7-18 yaş arasındaki gençlere yönelik olacağını belirtti.

Havacılığa ilgi duyan öğrenciler için hazırlanan kursun 14 Temmuz Pazartesi günü başlayacağını ifade eden Aktaş, eğitimlerin şube binasında gerçekleştirileceğini kaydetti.

Aktaş, kursu başarıyla tamamlayan öğrencilere model uçak sertifikası verileceğini bildirdi.

- Kütüphane yapımı tamamlandı

Lüleburgaz Sokullu Mehmet Paşa İlçe Halk Kütüphanesi inşaat çalışmaları sona erdi.

Kütüphane Müdürü Dilek Beyoğlu, 2 bin 550 metrekarelik kapalı alana sahip olan kütüphanenin 16 Temmuz Salı hizmete açılacağını bildirdi.

Modern bir kütüphane binası olduğunu ifade eden Beyoğlu, birçok yaş grubuna ve ihtiyaca yönelik özel bölümlerin yer aldığını söyledi.

Aynı anda 500 kişiye hizmet verebilme kapasitesine sahip olduğunu aktaran Beyoğlu, mevcut 45 bin kitap ile birlikte yaklaşık 60 bin kitaba da ulaşacaklarını kaydetti.