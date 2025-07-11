Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde sağlık çalışanlarına Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2025 - 09:49 Güncelleme: 11.07.2025 - 09:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli'nden kısa kısa
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde sağlık çalışanlarına Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) eğitimi verildi.

        Babaeski Devlet Hastanesinde düzenlenen eğitimde, KBRN tanıtımı, ikaz alarm ve işaretler ile kimyasal tehditler hakkında bilgi verildi.

        Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzman Dr. Enes Güler başkanlığında gerçekleştirilen eğitimde, kimyasal maddelerin tanı ve tedavi yöntemleri, biyolojik tehditlere karşı uygulanacak prosedürler, acil durum arındırma sistemleri ile radyolojik ve nükleer tehditler ele alındı.

        - "Şefkatli İletişim" konferansı düzenlendi

        Kırklareli'nde "Güçlü Aile Güçlü Gelecek" projesi kapsamında "Şefkatli İletişim" konulu eğitim programı düzenlendi.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğünde gerçekleştirilen eğitime eğitmen Çiğdem Karahan konuşmacı olarak katıldı.

        Karahan, bireylerin kendini ifade etme biçimlerini şefkat, anlayış ve empati temelinde yeniden yapılandırmalarının önemini anlattı. Ayrıca çatışma anlarını sağlıklı şekilde yönetme, şiddet içeren iletişim unsurlarını fark etme ve daha yapıcı bir dil geliştirme konularında uygulamalı bilgiler verdi.

        - Pınarhisar Panayırı yapılacak

        Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde geleneksel panayır yeniden düzenlenecek.

        Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, yaptığı yazılı açıklamada, tarihi panayırın 13-16 Temmuz tarihlerinde kapalı pazar yerinde gerçekleştirileceğini belirtti.

        Panayır kapsamında lunapark kurulacağını aktaran Talay, ayrıca zücaciye, tekstil ve yöresel ürünlerin satışının da yapılacağını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yeni dönem! Terör örgütü bugün silah bırakıyor
        Yeni dönem! Terör örgütü bugün silah bırakıyor
        Yiğit Bulut hayatını kaybetti
        Yiğit Bulut hayatını kaybetti
        LGS sonuçları açıklandı
        LGS sonuçları açıklandı
        İklim krizi mesafeyi kısalttı! Van Gölü'nde çarpıcı görüntü!
        İklim krizi mesafeyi kısalttı! Van Gölü'nde çarpıcı görüntü!
        F.Bahçe'ye İngiliz sol bek!
        F.Bahçe'ye İngiliz sol bek!
        Renault'un yeni SUV modeli 'Boreal' Bursa'da üretilecek
        Renault'un yeni SUV modeli 'Boreal' Bursa'da üretilecek
        Napoli'den Galatasaray'a kötü haber!
        Napoli'den Galatasaray'a kötü haber!
        Yapı Kredi kripto para platformu kuruyor
        Yapı Kredi kripto para platformu kuruyor
        Fenerbahçe, Trossard ile anlaştı iddiası!
        Fenerbahçe, Trossard ile anlaştı iddiası!
        Sosyal medya saldırısı! Eski eşinin arkadaşını darp etti!
        Sosyal medya saldırısı! Eski eşinin arkadaşını darp etti!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşçinin hafta tatilinde yeni dönem
        İşçinin hafta tatilinde yeni dönem
        Apartmana pul biber tahliyesi!
        Apartmana pul biber tahliyesi!
        Bu hastalıklar tatili zehir etmesin!
        Bu hastalıklar tatili zehir etmesin!
        Bu çizgi filmlerin üzücü hikayelerini biliyor musunuz?
        Bu çizgi filmlerin üzücü hikayelerini biliyor musunuz?
        Yeni aşkıyla tatilde
        Yeni aşkıyla tatilde
        NVIDIA ülke ekonomilerini geçti!
        NVIDIA ülke ekonomilerini geçti!
        Boğazın iki yakasına 'rüşvetle ruhsat' soruşturması
        Boğazın iki yakasına 'rüşvetle ruhsat' soruşturması
        Doğu Karadeniz için yağmur, Marmara ve Ege için fırtına uyarısı
        Doğu Karadeniz için yağmur, Marmara ve Ege için fırtına uyarısı
        Bitcoin rekor tazeledi
        Bitcoin rekor tazeledi

        Benzer Haberler

        Kırklareli Valisi Turan'dan orman ve anız yangınlarına karşı uyarı:
        Kırklareli Valisi Turan'dan orman ve anız yangınlarına karşı uyarı:
        Kırklareli Valisi Turan, incelemede bulundu
        Kırklareli Valisi Turan, incelemede bulundu
        Kırklareli Huzurevinde şehitler için mevlit okutuldu
        Kırklareli Huzurevinde şehitler için mevlit okutuldu
        Kırklareli'de "Fair Play Buluşmaları" etkinliği düzenlendi
        Kırklareli'de "Fair Play Buluşmaları" etkinliği düzenlendi
        Kırklareli'nde tartıştığı kişiyi öldüren zanlı tutuklandı
        Kırklareli'nde tartıştığı kişiyi öldüren zanlı tutuklandı
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa