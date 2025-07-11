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        Kırklareli Valisi Turan, Kofçaz ilçesinde ziyaretlerde bulundu

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, Kofçaz ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2025 - 13:40 Güncelleme: 11.07.2025 - 13:40
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        Kırklareli Valisi Turan, Kofçaz ilçesinde ziyaretlerde bulundu
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        Kırklareli Valisi Uğur Turan, Kofçaz ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

        Vali Turan ilk olarak Kofçaz Kaymakamlığına atanan Seda Ünlü'yü ziyaret etti.

        Ünlü'ye görevinde başarılar dileyen Turan, Kofçaz'ın çok şirin bir ilçe olduğunu söyledi.

        Turan daha sonra Kofçaz Belediye Başkanı Levent Şenol'a ziyaret gerçekleştirdi.

        Belediye Başkanı Şenol'dan çalışmaları hakkında bilgi alan Turan, kentteki yapılan yatırımlar hakkında bilgi verdi.

        Ziyarette İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit de yer aldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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